Varato Kauris III, il nuovo Wally 145 di Marco Tronchetti Provera. Un maxi yacht di 44 metri disegnato da German Frers

(PRIMAPRESS) - MARINA DI CARRARA - Si chiama Kauris III, il nuovo Wally 145 di Marco Tronchetti Provera (72) appena varato nel Porto di Levante di Marina di Carrara. Lungo 44 metri il maxi yacht dell’amministratore delegato del gruppo Pirelli, è stato impostato nel cantiere Persico Marine di Nembro (Bergamo) su disegno di German Frers.

“Il nuovo Wally 145 è la barca perfetta per navigare attorno al mondo”, ha detto il ceo di Wally, Luca Bassani, “compendia il nostro credo di performance senza compromessi combinata con un appeal senza tempo”. Senza che venga mai meno il piacere di navigare, “in qualsiasi condizione di vento, nel totale comfort”. “Inizialmente”, ha raccontato Frers, “la barca doveva essere ancora più lunga ma contrariamente a quanto accade di solito, le dimensioni si sono ridotte durante la fase di progettazione, a vantaggio delle prestazioni e della marinità. Sono state condotte ampie ricerche per contenere i pesi e ottenere nel contempo un ambiente piacevole e ampio, tre diverse aree coperte e un sistema molto sofisticato per la movimentazione delle vele. Il rapporto superficie velica/dislocamento è più alto rispetto a quello dei maxi-yacht di simile categoria”. - (PRIMAPRESS)