Una Fiat 500 Spiaggina d'epoca in tour tra Austria e Germania per promuovere il turismo gardesano

(PRIMAPRESS) - GARDA - Una Fiat 500 “Spiaggina” del 1974 protagonista di un tour promozionale dell’Hotel Villa Sostaga sul Lago di Garda affiliato alla guida luxury Condè Nast Johansens. Utilizzare l’iconico veicolo, nato a cavallo tra gli anni sessanta e settanta per muoversi tra le località turistiche di mare più prestigiose in plein-air da Capri a Portofino e persino a Saint Tropez, è stata l’idea di Francesco Seresina, proprietario dell’hotel gardesano, per portare in giro il brand dell’albergo dall’Alto Adice all’Austria e Monaco di Baviera. La 500, con il suo caratteristico colore dell’epoca celeste e completamente open, brandizzata con il nome dell’hotel ha incuriosito le persone delle località dove è transitata. L’obiettivo era proprio quello di catturare l’attenzione per riportare il “turista perduto” sulla destinazione Lago di Garda fortemente penalizzata dal mancato arrivo di turismo straniero che per la località ha sempre rappresentato una delle voci più consistenti dell’incoming ricettivo. - (PRIMAPRESS)