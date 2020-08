Tre "pieghevoli" Ducati nella gamma di e-bike per la mobilità sostenibile in città

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA – Dopo l’esordio con i monopattini elettrici, Ducati presenta tre nuovi modelli di biciclette pieghevoli a pedalata assistita. E’ la linea di e-bike pieghevoli, nata dalla partnership tra Ducati e MT Distribuiton che commercializza il marchio dell’azienda di Borgo Panigale. I tre modelli sono stati studiati per rispondere al nuovo trend di una mobilità sostenibile in città ma pratica senza per questo scendere a compromessi tra stile e comodità. L’Urban-E, a marchio Ducati, e SCR-E e SCR-E Sport, sono invece dedicate a Scrambler®.

Naturalmente dal centro stile della casa motociclistica non poteva non uscire un modello che non avesse quelle caratteristiche di stile design che hanno fatto del marchio Ducati una vera icona di stile italiano. Per il modello Urban-E, i designer Ducati hanno collaborato con Italdesign, realizzando un modello con componenti personalizzati. - (PRIMAPRESS)