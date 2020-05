SsangYong Tivoli G 1.2 T, la coreana dalle linee contemporanee e un'anima soul da 128 cavalli

(PRIMAPRESS) - ROMA - SsangYong Motors Italia, il brand coreano di Seul ha presentato la Tivoli G 1.2 T rinnovando completamente il look di questa 3 cilindri turbo benzina compatto da 1.2 litri, ma senza alterare la filosofia tipica del marchio. Con questa vettura si amplia in Italia la gamma dei propulsori che si affiancano propulsore al benzina 1.5 e il diesel 1.6. SsangYong in attesa del GPL in due versioni.

“Nell’attuale momento che stiamo vivendo, tutti noi ci troviamo di fronte alla necessità di rivedere e cambiare le nostre abitudini, soprattutto in termini di mobilità”, commenta Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motors Italia durante il lancio virtuale del facelift di Tivoli “Già prima dell’emergenza sanitaria, il mercato automotive si trovava a far fronte a nuove esigenze da parte dei consumatori, motivo per cui lato prodotto abbiamo proseguito nel percorso di sviluppo della nostra gamma, che vede ora il lancio della nuova Tivoli G1.2T. Un prodotto pensato per dare agli automobilisti una vettura capace di rispondere perfettamente alle nuove richieste in termini di motorizzazioni e sicurezza, ma anche dal punto di vista degli asset e del design. Sicuramente nel contesto post lockdown, tutti questi aspetti diventeranno ancora più importanti per gli automobilisti italiani nel momento in cui dovranno decidere su quale modello puntare e noi siamo fiduciosi che la nuova Tivoli avrà un riscontro molto positivo in questo senso.”

Il nuovo propulsore eroga 128 CV e 230 Nm di coppia tra 1750 e 3500 giri, abbinato al cambio manuale a 6 marce. Disponibile a richiesta anche il cambio automatico. Per quanto riguarda gli altri propulsori della gamma, quello da 1,5 litri eroga una potenza massima di 163CV a 5.500 giri/minuto e una coppia massima di 280Nm fra i 1.500 e i 4.000 giri/min sempre con cambio manuale. Il motore diesel e-XDi da 1,6 litri eroga invece una potenza massima di 136CV a 4.000 giri/minuto e una coppia massima di 324Nm a 1,500-2.500 giri/min. in abbinamento con il cambio automatico AISIN a 6 marce.

Nuova Tivoli è caratterizzata da un design che accentua maggiormente la personalità del modello, grazie a linee più marcate, in particolare nella parte posteriore dove il disegno del portellone risulta più muscoloso aggiungendo personalità. SsangYong introduce i gruppi ottici LED sia all’anteriore che al posteriore che rendono peculiare il modello anche rispetto alla concorrenza. Gli interni risultano essere più curati, con un giusto mix tra i materiali che comprende superfici soft e cromature per le cornici. Rimangono invariati gli spazi e a beneficiarne è sicuramente il confort.



