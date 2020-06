Si allunga l'attesa per l'arrivo in Italia di un mito americano: la Corvette C8, la prima Stingray con motore centrale

(PRIMAPRESS) - MONZA - La nuova Corvette, la prima a motore centrale posteriore nei 67 anni di storia di questa leggendaria icona americana, sarà disponibile in Italia nella seconda metà del 2021. Il Covid-19 ha procastinato il suo arrivo in Europa, originariamente previsto entro la fine di quest’anno. Senza ombra di dubbio la Chevrolet Corvette, giunta alla sua ottava generazione e per questo identificata con la sigla C8, è la più attesa e desiderata Stingray di sempre. Grazie alla sua inedita configurazione meccanica, alle sue linee aerodinamiche da supercar, a una serie di dotazioni d’eccezione che rivelano una cura maniacale in ogni dettaglio, e soprattutto agli elevati standard prestazionali e tecnologici che la pongono come nuovo riferimento del suo segmento di mercato! Nonostante il suo marcato DNA sportivo, questa Corvette mantiene la sua riconosciuta facilità di guida nell’uso quotidiano. Nel nostro Paese la vettura sarà acquistabile tramite i canali ufficiali, presso il Gruppo Cavauto di Monza. I modelli che saranno disponibili a breve sono il coupé e cabrio, proposti inizialmente nella speciale e super accessoriata versione Launch Edition. Inoltre, per la prima volta nella storia della Corvette, sarà disponibile sul mercato europeo anche la versione con guida a destra, e questa notizia renderà felici gli appassionati dallo stile anglosassone. Chevrolet ha deciso che in Europa commercializzerà fin da subito la Corvette Stingray nell’allestimento più “cattivo” e completo, che comprende di serie il pacchetto Z51 Performance e quello 2LT riguardante la finiture. In via eccezionale però, la versione Launch Edition avrà addirittura lo step 3LT, il più alto livello di personalizzazione disponibile per una Corvette, che prevede una serie di dettagli esterni e interni in carbonio che ne enfatizzano ulteriormente la forte personalità. Sulla Launch Edition è di serie anche il sistema di sospensioni Magnetic Ride Control, che originariamente sulla C8 per l’Europa è previsto come optional. Il pack Z51 comprende la regolazione manuale della taratura delle sospensioni, l’impianto frenante Brembo con dischi maggiorati e prese d’aria anteriori per il raffreddamento, il differenziale elettronico a slittamento limitato, il rapporto dell’asse posteriore più corto, il sistema di scarico Performance, il pacchetto aerodinamico con splitter anteriore e spoiler posteriore per massimizzare downforce e stabilità, e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Inoltre, ciascuna delle Corvette europee beneficerà del livello di equipaggiamento che comprende i seguenti dispositivi, non inclusi nella versione base proposta negli Stati Uniti: Performance Data Recorder, Head-Up display, sistema di navigazione con display da 12”, sistema audio Bose a 14 altoparlanti, specchietto retrovisore centrale con telecamera integrata, sedili riscaldati e ventilati. Per quanto riguarda la sicurezza, sono di serie vari dispositivi di assistenza alla guida, tra i quali l’Ultrasonic Rear Parking Assist, il Side Blind Zone Alert e il Rear Cross Traffic Alert. Il “cuore” della nuova Corvette Stingray, è rappresentato dal nuovo motore smallblock V8-LT2 da 6,2 litri, l'unico V8 atmosferico in questo segmento, abbinato per la prima volta a un cambio a 8 rapporti con doppia frizione. In combinazione con il potente impianto di scarico Performance, questo propulsore eroga 495 CV (369 kW) e 637 Nm coppia, rendendo la nuova Corvette a motore centrale la più potente Stingray di tutti i tempi. I prezzi in Italia delle Launch Edition, partono da 102.500 Euro per la Coupé e 109.680 Euro per la Convertible, che ha un hard top elettrico, che sostituisce la classica capote in tela. I prezzi sono IVA inclusa, al netto di IPT e messa in strada, e potranno subire variazioni in funzione delle mutevoli dinamiche economiche internazionali. Il Gruppo CAVAUTO si prende sempre cura del cliente con Yes We Help, un sistema di monitoraggio costante che lo segue ovunque in Europa e permette ai tecnici un intervento e un’assistenza da remoto in caso di incidenti o guasti. La garanzia prevede la copertura per 3 anni o 100.000 km. - (PRIMAPRESS)