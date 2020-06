Restyling per il Suv H2 dagli occhi a mandorla di Haval ora anche in versione con l'impianto GPL

(PRIMAPRESS) - PALAZZOLO SULL’OGLIO (BRESCIA) - Un anno dopo il suo ingresso sul mercato italiano, HAVAL presenta il Model Year 2020 del SUV H2, sottoposto ad un importante restyling soprattutto dal punto di vista estetico e nelle dotazioni. HAVAL H2 è il SUV del brand cinese di segmento C, quello più difficile e dove si fanno i volumi maggiori, con una dotazione di eccellenza e un rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile. Il restyle ha alleggerito il layout esterno della vettura strizzando l’occhio ai desiderata di un pubblico europeo.

Il frontale è completamente rinnovato, più moderno e grintoso, con una nuova calandra, un nuovo disegno per i gruppi ottici - inclusi i fendinebbia, il nuovo profilo del cofano e la nuova piastra paracolpi anteriore, posizionata sotto il paraurti. La parte posteriore si caratterizza anche in questo caso per la nuova piastra paracolpi e la nuova forma dei fari, ma soprattutto per il nuovo disegno dei due tubi di scarico. Il portellone ha un nuovo profilo cromato più alto. Sono cambiati anche i cerchi in lega, sempre da 18”, ma ora a 5 razze.

Dal punto di vista tecnico non ci sono variazioni, dal momento che il propulsore che equipaggia la H2, ha dimostrato la sua grande versatilità e presenta caratteristiche uniche: è il 1.5 Turbo benzina da 144 CV proposto sempre nella versione MONOFUEL, con impianto GPL prodotto dall’azienda italiana BRC, specializzata nel settore a livello mondiale.

La gamma HAVAL H2 proposta al pubblico, prevede sempre due versioni, con alcune differenze negli allestimenti rispetto a prima: vale a dire la versione Easy, con allestimento standard che offre già una buona dotazione di base, per un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso e la versione Premium, quella full-optional, offerta ad un prezzo ugualmente molto interessante rispetto alla concorrenza. - (PRIMAPRESS)