Pronto a salpare al Boot Show di Francoforte l'Italian style marchigiano di Nerea Yacht con NY24

(PRIMAPRESS) - DUSSELDORF (GERMANIA) - Dal 18 al 26 gennaio prossimo torna l’appuntamento del Boot Show, il più grande salone europeo degli yacht e degli sport acquatici che si tiene a Dusseldorf in Germania. Per questa edizione è confermata una presenza di circa 2mila espositori provenienti da 50 paesi di tutto il mondo. Come sempre la presenza dei cantieri nautici italiani contribuisce a fare da sensore alle nuove tendenze del mercato.

Tra i marchi Made in Italy, ad un anno dal suo debutto mondiale proprio in Germania, ritorna Nerea Yacht, il cantiere marchigiano di Fano che presenta il suo NY24 in una versione profondamente cambiata rispetto alla sua prima apparizione sul mercato tedesco. Intanto a colpire per primo l’osservatore è l’intrigante colorazione “dark bronze” che richiama gli stilemi di una tendenza già avvertita nei settori dell’home fashion. Anche i layout esterni si presentano del tutto nuovi con il prendisole di poppa notevolmente ampliato ma del resto gli interventi di Alessio Battistini e Davide Bernardini dello studio spezzino IdeaelItalia, hanno lavorato sui volumi e spazi per offrire un rapporto elevato tra dimensioni contenute dell’imbarcazione e utilizzo degli spazi a bordo.

A Dusseldorf, il NY24 realizzato in tre versioni: GT, Limo e De Luxe, si presenta con quest’ultima pronta a montare anche un sistema propulsivo elettrico ausiliario ad idrogetto che consentirà di raggiungere un’intera ora di navigazione alla velocità massima di 5 nodi. Un supporto pensato per raggiungere in perfetto sostenibilità, anche le aree protette marine. - (PRIMAPRESS)