Modena Motor Gallery in fiera per un viaggio nella storia dei motori tra sport e cinema in sette mostre

(PRIMAPRESS) - MODENA - A Modena Motor Gallery, la rassegna di Modena Fiera, inaugura sette mostre esclusive ed originali per celebrare il fascino delle auto e delle moto d’epoca. Con un omaggio ai 110 anni di Alfa Romeo, le auto guidate da personaggi famosi come Henry Fonda e Marcello Mastroianni, l’esposizione “The Formula Junior Italian Job” categoria che ha lanciato piloti come Jim Clarke e John Surtees, ma anche le auto del cinema come la Duetto guidata da Dustin Hoffman ne “Il Laureato”. È uno straordinario viaggio in sette tappe nella storia dei motori, un’incredibile quanto insolita immersione tra nomi, modelli e vere e proprie icone che hanno accompagnato la bellezza dell’automobilismo italiano (ed internazionale) nel corso dei decenni. Esposizioni diverse in un unico evento, il Motor Gallery di Modena che nel quartiere fieristico ‪sabato 26‬ e ‪domenica 27‬ porterà in scena sette differenti mostre, adatte a soddisfare i palati più esperti come quelli dei semplici curiosi. Il settebello inizia con La “Formula Junior Italian Job”, un omaggio al grande patrimonio culturale rappresentato dai tanti costruttori italiani che dal 1958 si cimentarono nella realizzazione di questa formula addestrativa; prosegue con “Alfa Romeo: omaggio ai 110 anni di storia” e “SpiderAmando”, tributo alla casa automobilistica di Arese con l’esposizione - rispettivamente - dell’unico esemplare al mondo della RL Super Sport del 1926 e delle versioni prodotte tra il 1966 e il 1996 dell’iconica Duetto, la “bella signorina” con un ruolo indimenticabile nel film “Il Laureato”. E poi le “auto d’epoca dei personaggi famosi” dove poter accarezzare la Triumph TR3A guidata ne “La Dolce Vita” da Marcello Mastroianni e l’Alfa Romeo di Little Tony, sino a “In pista oggi con le macchine di ieri” dove è possibile ammirare Jaguar, Lotus e Porsche che dopo tanti anni si cimentano in gare e raduni old car. Completano l’esclusiva e ricchissima offerta la mostra dedicata alle moto dei centauri e una collezione di modellini composta da cento esemplari che raccontano la storia della vita automobilistica di Enzo Ferrari. Insomma, c’è solo da mettersi comodi nel “salotto buono del motorismo d’epoca” e gustarsi lo strepitoso menù. - (PRIMAPRESS)