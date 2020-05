Mobilità sostenibile per Ducati con i suoi monopattini elettrici anche nella versione Scrambler

(PRIMAPRESS) - MILANO - Con bonus o senza incentivo il risultato non cambia perché gli spostamenti urbani saranno sempre più sostenibili con un trend in forte crescita. Ducati risponde a queste esigenze del mercato presentando sette nuovi prodotti, realizzati in partnership con MT Distribution, azienda italiana già presente nel settore da oltre 40 anni. La nuova gamma sarà composta da quattro monopattini elettrici e tre e-bike pieghevoli a marchio Ducati, Ducati Corse e Scrambler®. Pensata per coloro che vogliono muoversi in città con stile e originalità, l’intera linea sarà disponibile per l’acquisto nel corso del 2020.

Durante lo sviluppo dei prodotti particolare attenzione è stata posta al design, curato dal Centro Stile Ducati, che ha collaborato anche con Italdesign per quanto riguarda le e-bike pieghevoli. Il risultato è una collezione innovativa e dal design accattivante. La potenza motore è di 250 W e le gomme montate sono da 6” per l’anteriore e 5,5” per la posteriore. Il carico max è di 80 kg. - (PRIMAPRESS)