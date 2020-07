Milano AutoClassica si sovrappone al Modena Motor Gallery. Battaglia (MMG) "Brutto segnale nel motorismo d'epoca"

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il valore delle regole non scritte sembrano appartenere ad un passato che non tornerà. Anche nel motorismo d’epoca, da sempre popolato da appassionati e gentleman driver, in tempi moderni c’è qualcosa che non funziona più come dovrebbe. Dopo la pandemia ed il forzato lockdown le manifestazioni hanno dovuto subire cambi drastici di programmi. Modena Motor Gallery, affermato appuntamento nel cuore della Motor Valley emiliana, ha confermato da tempo le sue tradizionali date del 26 e 27 Settembre prossimo. L’agreement che ha caratterizzato gli organizzatori di eventi motoristici d’epoca è stato sempre di evitare sovrapposizioni di calendari per non mettere in contrapposizione eventi spesso simili tra loro e per questo destinati allo stesso pubblico. A violare questa regola non scritta, come denuncia Mauro Battaglia patron di Modena Motor Gallery, è Milano AutoClassica che ha deciso di anticipare la sua manifestazione a Settembre facendola coincidere con le date dell’evento modenese. L’anno difficile che vive l’economia nazionale avrebbe dovuto consigliare uno spirito di collaborazione tra fiere, organizzatori di eventi e associazioni per la promozione e la tutela dei veicoli storici puntando ad una armonizzazione del settore per “rimettersi in gara”. È un brutto segnale che crea sconcerto nel mondo del motorismo d'epoca, non giustificato dalla paura del ritorno del virus, per la semplice ragione che nessuno può dire se, dove e quando tornerà. Modena Motor Gallery, non solo conferma la propria manifestazione il 26/27 Settembre, ma rilancia con l’organizzazione di importanti eventi ed esposizioni: “Le auto dei personaggi famosi, ”Le Formula Junior”, “Omaggio Alfa Romeo” “La Strada degli artigiani” , “Le auto della Motor Valley”, tante proposte per richiamare un grande pubblico di appassionati, collezionisti e commercianti. - (PRIMAPRESS)