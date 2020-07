Maserati MC20, a settembre toglie i veli la vettura dal motore 100% Made in Modena ispirata al dio del mare

(PRIMAPRESS) - MODENA - Nell’attesa della presentazione ufficiale di settembre della nuova Maserati MC20, ci sono delle anticipazioni che riguardano il motore V6 che nel quartier generale dell’azienda modenese hanno battezzato con il nome di “Maserati Nettuno” e in autunno durante il lancio scopriremo perché lo si è voluto definire così. Intanto bisognerà attendere l’evento “MMXX: The time to be audacious” in cui saranno presentati modelli inediti dotati di sistemi di propulsione che affondano la loro ricerca nell’ormai immancabile concetto di sostenibilità. Unica certezza è che tutto sarà 100% Maserati e Made in Modena. - (PRIMAPRESS)