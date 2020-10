La Speedmaster V12 di Aston Martin, tra richiami alla storica DBR1 di Le Mans e la concept car del centenario

(PRIMAPRESS) - GAYDON (GRAN BRETAGNA) - Ecco le prime immagini della produzione limitata della V12 Speedmaster Aston Martin. Gli automobilisti più esigenti del mondo avranno così l’opportunità di acquistare una vettura che incarna a un tempo il glorioso passato e l’entusiasmante futuro del marchio britannico. Nata dalla collaborazione tra il servizio interno di personalizzazione Q by Aston Martin e il team qualificato di designer e ingegneri della casa, la V12 Speedster combina armoniosamente l’autenticità di un’auto sportiva creata mettendo al primo posto il conducente con le applicazioni più avanzate della tecnologia aeronautica e motoristica, per offrire agli appassionati una biposto dal fascino indiscusso. Il design dinamico e moderno, della nuova nata è un evidente richiamo alla leggendaria DBR1 vincitrice della 24 Ore di Le Mans e della 1000 km del Nürburgring, evocando al contempo la concept car Speedster CC100 prodotta dalla casa automobilistica nel 2013 in occasione del proprio centenario. Le sue caratteristiche all’avanguardia mantengono fede alle soluzioni tecniche di eccellenza e ai materiali di livello adottati da Aston Martin per tutta la gamma sportiva attuale. - (PRIMAPRESS)