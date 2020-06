La Poltu Quatu Classic scalda i motori e l'estate di "eleganza" della Sardegna con le auto storiche

(PRIMAPRESS) - OLBIA - Dal 10 al 12 luglio, torna in Sardegna il primo dei grandi appuntamenti dedicato alle auto che hanno fatto la storia del motorismo internazionale, dopo la lunga pausa del coronavirus.

La Poltu Quatu Classic, con la quinta edizione del Concorso d’Eleganza che restituisce all’estate dell’isola la sua vera identità glamour, torna a far sentire il rombo di autentici gioielli dell’ingegneria e del design mondiale, percorrendo i tornanti che costeggiano le acque smeraldo da Portisco a Porto Cervo sino al Marina dell’Orso.

L’evento promosso da Classic e Between comunicazione in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu e Bcool City Magazine, vedrà al lavoro la Giuria del concorso di eleganza con lo storico dei motori, Paolo Tumminelli, il designer Fabrizio Giugiaro, il membro della FIVA, Emmanuel Bacquet, Luciano Bertolero fondatore di Auto Classic e grande esperto Ferrari, Afshin Behnia CEO di Petrolicious, Alberto Vassallo CEO di Car and Vintage e J. Philip Rathgen CEO di Classic Driver, i tre social media più conosciuti nel mondo dell’Automotive. La Giuria internzionale dell’edizione 2020 di Poltu Quatu Classic sarà completata da altri personaggi di spicco del motorismo storico come Carlo Di Giusto direttore di Autoitaliana e Ruoteclassiche, Alberto Scuro presidente dell’ASI, Enrico Renaldini PR di Gare d’Epoca, Shinichi Ekko giornalista e presidente del Maserati Club Japan, Augustin Sebatié-Garat direttore di RM Sotheby’s Europe e Ted Gushue fotografo di grande fama internazionale e direttore editoriale del nuovo magazine ufficiale Porsche Type 7. Le novità inserite nel programma di quest’anno riguardano soprattutto la giornata di

sabato che inizierà la mattina con un lungo tour panoramico della Costa Smeralda attraverso un percorso studiato ad hoc dagli organizzatori per regalare ai partecipanti

scenari indimenticabili da ammirare al volante delle proprie automobili. Il resto della giornata sarà vissuto in totale relax nella famosa spiaggia Vesper di

Capriccioli resa celebre dal film “007 - La spia che mi amava” dove il protagonista Roger Moore emerge con la sua auto dall’acqua cristallina della Costa Smeralda in

compagnia di Barbara Bach e dove i protagonisti di Poltu Quatu Classic 2020 saranno ospiti del Vesper Beach Club. Non mancherà sulla via del ritorno a Poltu Quatu il

passaggio e l’esposizione delle auto del Concorso a Porto Cervo all’ora

dell’aperitivo. I partecipanti vivranno quindi un’altra bellissima esperienza tra visite a borghi storici della Sardegna e giornate in spiaggia, guidando le loro auto d’epoca lungo gli scenari mozzafiato della Costa Smeralda e i più temerari potranno provare l’ebbrezza dell’alta velocità in mare grazie alla “Off Shore Experience” con il 5 volte campione del mondo di motonautica Aaron Ciantar, inserita anche nel programma di quest’anno dagli organizzatori dell’evento.

La GFG Style di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro porterà in Sardegna in anteprima mondiale i due prototipi che avrebbero dovuto essere presentati al Salone di Ginevra,

poi cancellato, stiamo parlando della futuristica GFG VISION 2030 e della Bandini Dora la barchetta 100% elettrica che rilancia il celebre marchio italiano fondato nel

1946 da Ilario Bandini. Confermato lo svolgimento in notturna della sfilata finale delle automobili davanti alla Giuria che avverrà Sabato 11 luglio dopo la Cena di Gala al Grand Hotel Poltu Quatu nella celebre piazzetta illuminata a giorno per l’occasione.

“Poltu Quatu è pronta a far vivere ai suoi ospiti un weekend da favola anche quest’anno” assicura Daniele Pulcini AD del Gruppo proprietario del Grand Hotel.

Mentre gli organizzatori renderanno noti nei prossimi giorni i nomi delle classi del Concorso, si conosce già il brand che accompagnerà la premiazione della manifestazione: la maison svizzera Eberhard &Co. Al vincitore andrà uno dei suoi iconici orologi ispirati proprio al mondo dei motori.

Interessante l’abbinamento, per i premi speciali, con le principali Fiere italiane dedicate alle auto d’epoca, Milano Autoclassica, Autoemotodepoca Padova, Automotoretrò Torino e Modena Motor Gallery, la prima rassegna ad aprire il ciclo di manifestazioni del settore in autunno. - (PRIMAPRESS)