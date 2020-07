La nuova Kia Sorento da 230 cv in versione Plug In e Hybrid in arrivo a fine anno sul mercato europeo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Iniziata la produzione della nuova Kia Sorento in versione Hybrid e Plug In nello stabilimento di Hwasung in Corea. Sul mercato europeo sarà in arrivo entro la fine dell’anno. I primi modelli ibridi che usciranno dalla linea di produzione in questi giorni sono destinati proprio al mercato europeo, inoltre, per quanto riguarda invece lo scenario a livello globale, presto partirà anche la produzione per la versione destinata al mercato nordamericano nello stabilimento Kia di West Point in Georgia. Il nuovo Sorento, viene costruito sulle stesse linee di assemblaggio che hanno visto nascere la precedente generazione della vettura coreana. Questo Suv disporrà di un motore da 230 cavalli di potenza mentre l’unità ibrida avrei un propulsore TGDi da 1,6 litri affiancato da un pacco batterie di polimeri di litio da 1,49 kWh. Tutti i 230 Cv di potenza e 350 Nm di coppia vengono trasmessi alle ruote attraverso un cambio automatico a sei rapporti. Il packaging intelligente della nuova piattaforma di Sorento consente di posizionare la batteria sotto il pavimento per un impatto minimo sullo spazio dell’abitacolo e del bagagliaio. - (PRIMAPRESS)