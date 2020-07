La futurista EV di SsangYong Motor, l'elettrica dal design pensato per ridurre il centro di gravità

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ecco come sarà il nuovo piccolo Suv elettrico della coreana SsangYong Motor. L’azienda automobilistica asiatica ha presentato il teaser del suo primo EV, attraverso il rilascio di un’immagine in anteprima.

Sviluppato con il progetto denominato E100 che arriverà sul mercato in anticipo sulle previsioni, questa vettura famigliare di medie dimensioni, cambia un po’ il food a cui ci aveva abituato la SYM per il nuovo approccio al design anche con utilizzo di materiali innovativi per potenziare al massimo l’efficienza.

Il design complessivo si basa su un profilo voluminoso ma aerodinamico, con uno stile ottimizzato per la guida in città. Per la massima efficienza energetica, la vettura è dotata di cofano interamente in alluminio, inedito per SsangYong, insieme a una particolare linea della griglia del radiatore, per ridurre il peso e migliorare il centro di gravità. L’entrata in commercio del primo EV di SsangYong è attesa per la prima metà dell’anno prossimo. - (PRIMAPRESS)