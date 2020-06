La clip di Mamhood, Moonlight Popolare, strizza l'occhio alle atmosfere americane con Militem Magnum

(PRIMAPRESS) - MONZA - Una delle icone del mondo della musica rap sono i big SUV che giocano ad affascinare il pubblico tra potenza espressiva e spigolosità dei messaggi nei testi come nelle vetture all terrain per questo è nata una collaborazione tra Mamhood e Militem Magnum. Nel video del nuovo singolo Moonlight Popolare, in collaborazione con il rapper Massimo Pericolo, lanciato su Youtube, con oltre un milione e seicentomila visualizzazioni, il cantante italiano vincitore di Sanremo 2019 ha utilizzato MILITEM MAGNUM in diverse sequenze della clip musicale. Il mood della clip richiama le atmosfere underground americane ma ambientate nella Milano by night.

La vettura del “personalizzatore” di luxury auto ha reinventato il RAM 1500 Laramie Sport, secondo quella filosofia progettuale riassunta nel motto “American Tech - Italian Made”. Ogni modello Militem, infatti, porta nel suo DNA americano la maestria artigianale Italiana del gusto dei dettagli che si spiega con gli oltre 30 mq. di pelle naturale, lavorata a mano da artigiani esperti e 1.000 metri di filo da cucito. - (PRIMAPRESS)