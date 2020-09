L’Automotoclub Storico Italiano protagonista di Milano AutoClassica a Rho Fiera

(PRIMAPRESS) - MILANO - Pronto al via il lungo weekend di Milano AutoClassica 2020, il salone dedicato alle auto storiche e sportive in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho, vede come assoluto protagonista l’Automotoclub Storico Italiano. Questa edizione che ospita una straordinaria;esposizione dedicata ai 90 anni del marchio Pininfarina, sarà l’occasione di presentazioni e talk show e, sabato 26 settembre, sul palco dello stand ASI verrà consegnato il prestigioso “Premio ASI per il Motorismo Storico”.Sarà un fine settimana all’insegna della passione, tanto più che domenica 27 settembre verrà celebrata la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca;con iniziative ed eventi in ogni parte d’Italia: il tutto sarà enfatizzato dalla completa condivisione sui canali web dell’ASI, in una sorta di “maratona social” con collegamenti virtuali tra il salone di Milano e le manifestazioni organizzate dai tanti club federati del Paese. - (PRIMAPRESS)