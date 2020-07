L'Automotoclub storico italiano progetta il futuro prossimo del motorismo storico nel workshop "Asi insieme 2020"

(PRIMAPRESS) - TORINO - Disegnare o ridisegnare il futuro prossimo con il contributo di idee e nuovi scenari è questo il mood che animerà il workshop dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) che si svolgerà a Frascati (Roma) il 15 e 16 luglio con il titolo “Asi insieme 2020” dove saranno presenti tutti i responsabili dei vari settori del motorismo storico. “ASI non si è mai fermata – sottolinea il presidente Alberto Scuro - nemmeno in questi ultimi mesi vissuti nel dramma dell'emergenza sanitaria e nel disagio del distanziamento sociale. Finalmente ne stiamo uscendo e dobbiamo guardare al domani in maniera positiva e concreta. È il momento di ripartire e dobbiamo farlo tutti insieme: con passione, entusiasmo e coraggio nel fissare nuovi obiettivi sempre più elevati. Riuniamo tutti i comparti operativi di ASI per un confronto costruttivo, per giocare in anticipo sul 2021 e sull’evoluzione del motorismo storico”. - (PRIMAPRESS)