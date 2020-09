In sella ad una moto a noleggio con Hertz Ride per l'Alpine Routes sui tornanti da Andermatt a Merano

(PRIMAPRESS) - PRIOR VELHO (PORTOGALLO) - Hertz Ride lancia l’ 'Alpine Routes' il tour guidato in moto, il primo di un ciclo di tour europei che l’azienda di noleggio veicoli sta sviluppando per la stagione 2021. Nel corso del mese di settembre Hertz Ride comunicherà l’entusiasmante calendario di tour guidati in Europa, Nord Africa e Stati Uniti, tutti progettati per offrire una perfetta combinazione di itinerari iconici e d’ispirazione. Non si tratterà solo di macinare chilometri sullo sfondo di scenari spettacolari ma anche occasioni di esperienze culturali e gastronomiche lungo i percorsi.

Questo tour sarà guidato dal Global Tours Director Ricardo Serpa in persona, che è entrato a far parte di Hertz Ride all’inizio dell’anno proprio per guidare la divisione tour. Una parte centrale del lavoro di Ricardo è la progettazione dei tour offerti dall’azienda, per assicurare che ognuno di essi abbia un’attrattiva unica e sia stato accuratamente ricercato ed esplorato.

“Il nostro obiettivo - spiega Serpa - sarà la perfetta combinazione di passioni e abilità e scoperta di luoghi. Hertz Ride potrà essere uno dei maggiori player della crescente industria del moto-turismo.”

Il tour in moto 'Alpine Routes' parte e termina a Milano, con soste in luoghi famosi per la loro ospitalità e riconosciuta gastronomia, come Andermatt, Chiavenna, Livigno, Innsbruck, Cortina d'Ampezzo e Merano, 2.100 km in dieci giorni di divertimento assicurato. Con quattro date di partenza previste per il 2021, questo tour è stato progettato accuratamente per far conoscere alcune tra le più belle strade delle Alpi agli appassionati di moto più esigenti di tutto il mondo.

In sella attraverso Italia, Svizzera, Germania, e Austria per trascorrere giorni di gioia pura in moto tra i bellissimi passi alpini come quello del Furka, dell’Oberalp, del Gavia, dello Stelvio e del Pordoi. Di sicuro questi nomi rimarranno per sempre impressi nella mente dei partecipanti al tour, che rivivranno a lungo i tornanti sinuosi e i paesaggi mozzafiato anche dopo il rientro a casa da questa incredibile esperienza. www.hertzride.com - (PRIMAPRESS)