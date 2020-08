Il walk-around A42 di Granchi Yachts, un express cruiser dalle linee che sfidano il tempo

(PRIMAPRESS) - SONDRIO - Il tender walk-around del cantiere nautico lombardo Granchi Yachts che vedremo presto in acqua, è senza dubbio una di quelle imbarcazioni le cui linee sono destinate ad avere successo. Ben proporzionato nelle dimensioni di quasi 14 metri e negli spazi in consolle e a poppa, è quello che definiremmo un dayboat o un express cruiser.

Una configurazione di barca che consente l’uscita giornaliera come una lunga crociera, perché in grado di garantire comfort e prestazioni.

Il pozzetto si presenta come un grande open space con parabrezza e hard top che danno alla linea un aspetto equilibrato e filante. L’hard top offre protezione e riparo dal sole alla consolle e soprattutto all’area living del ponte principale, che può così essere vissuta in ogni momento della giornata, sempre con la massima libertà: il tetto rigido infatti si apre in pochi secondi con un sistema a lame derivato dagli yacht di più alta gamma. A prua si trova un secondo prendisole che, grazie a una configurazione stile “ponte portoghese”, rivela anche una seduta aggiuntiva.

A poppa troviamo un grande prendisole. All’estremità della barca, infatti, ci sono due fianchi che si possono aprire in modo istantaneo con un meccanismo servo-elettrico per ampliare in modo consistente la superficie calpestabile del pozzetto, creando così un’area aggiuntiva aggettante sull’acqua. In sostanza anche Cranchi opta per le murate abbattibili sul suo nuovo walk-around. Il pozzetto è in completa continuità con la pavimentazione del cockpit e ben collegata con la plancetta, che può anch’essa essere movimentata in direzione alto/basso e in direzione trasversale. Il recente A42 Luxury Tender rappresenta così una vera e propria terrazza sul mare.

Sotto il prendisole di poppa si apre un garage che può ospitare un tender fino a due metri di lunghezza e la spiaggetta affondabile si rivela molto utile per facilitare le operazioni di messa in acqua e di rientro del gommone. - (PRIMAPRESS)