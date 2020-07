Il Suv della coreana Korando di SsangYong arriva sul mercato italiano in versione benzina/GPL

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Suv Korando della casa coreana SsangYong, si arricchisce della versione con doppia alimentazione benzina/GPL disponibile presso la rete dei concessionari.

Sotto il profilo delle linee e del design non c’è nessuna variazione rispetto al modello solo benzina e diesel ma aggiunge quel valore essenziale per il pubblico che oltre agli spazi e all’affidabilità di guida guardano alla riduzione dei costi di gestione della vettura.

Korando, inoltre, è uno dei primi modelli in assoluto nel mercato ad abbinare una motorizzazione turbo benzina ad iniezione diretta con il GPL, con il motore GDI-Turbo da 1,5 litri: particolarmente fluido, ha una cilindrata di 1.497cc ed eroga una potenza massima di 163CV a 5.000 giri/minuto e una coppia massima di 280Nm costante fra i 1.500 e i 4.000 giri/min. Il valore di coppia è ai vertici del segmento. La versione GPL, si inserisce nel programma di espansione deciso dal marchio anche per l’Italia. La vettura costerà nella sua versione base 28.050 euro ma si potrà usufruire di un ECOBONUS fino a € 6.000. - (PRIMAPRESS)