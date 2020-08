Il Mondiale di Enduro 2020 avrà come sponsor la brasiliana Borilli Racing ma parlerà anche un po' italiano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La casa brasiliana produttrice di pneumatici per il mondo dell'offroad Borilli Racing sarà il nuovo main sponsor del Mondiale di Enduro 2020.

L’operazione rientra nel piano strategico di espansione dell’azienda nel mercato europeo delle due ruote già iniziato con l’apertura della prima sede europea e la sede logistica della rete commerciale. Un ritorno affettivo in Italia perché i Borilli sono originari del nostro paese prima di approdare in Brasile negli anni ’80.

"Sono molto felice ed onorato di essere il main sponsor per la stagione 2020 del massimo campionato mondiale di enduro - ha commentato Renato Borilli, Presidente di Borilli Group - Credo fermamente nell' importanza di far parte delle competizioni in modo particolare per un prodotto tecnico come il nostro. È un'ottima opprtunità non solo in termini di visibilità ma anche di studio e sviluppo del prodotto.

Ad oggi siamo leader nel mercato brasiliano e siamo certi di poter dire la nostra anche nel mercato europeo con un prodotto altamente performante per il mondo dell'offroad.

Competenza, ricerca, passione e duro lavoro da sempre sono il motore che animano la Borilli Racing e oggi più che mai questa nuova sfida qui in Europa in qualità di title sponsor del mondiale di enduro, mi fa guardare avanti con grande entusiasmo e con la voglia di far conoscere la grande qualità e affidabilità degli pneumatici a marchio Borilli" - (PRIMAPRESS)