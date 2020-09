Il Modena Motor Gallery scalda i motori con un ricordo alla mitica figura di Francesco Stanguellini

(PRIMAPRESS) - MODENA - La città del motorismo storico si prepara ad ospitare il prossimo 26 e 27 settembre il Modena Motor Gallery, un’edizione che celebrerà il ricordo di Francesco Stanguellini, il preparatore d’auto che con Ferrari e Maserati ha scritto pagine dell’epopea dei motori. Tra le anticipazioni della rassegna modenese spicca l’esposizione di una rara Balilla Coppa D’Oro del collezionista privato Umberto Camellini e la Bugatti EB 110Super Sport colore grigio metalizzato del valore di oltre 2 milioni di euro. La Galleria centrale accoglierà poi un gemellaggio tra le due e quattro ruote: i Musei Ferrari di Modena e Maranello di fronte alla mostra delle moto dei centauri modenesi ( a cura di Moto Club2000).

È decisamente un’installazione artistica, invece, una teca con più di 100 modellini in scala 1:43 posizionati come su una griglia di partenza che raccontano la vita motoristica di Enzo Ferrari, l'evoluzione delle vetture sportive nel tempo e tanto altro, a cura di Elis Sernesi Collection. L’edizione 2020 del Modena Motor Gallery ospita più di 900 auto e moto storiche, 360 espositori, 18 club, registri e musei, test drive e attività per il pubblico, 5 mostre a tema e un'intera corsia di 500 metri con i più abili artigiani. - (PRIMAPRESS)