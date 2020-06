Il Gruppo Holdim di Alessandria riceve l'omologazione per i suoi kit che trasformano l'auto a propulsione biometano

(PRIMAPRESS) - ALESSANDRIA - Le italiane Ecomotive Solutions e Autogas Italia, del gruppo Holdim, specializzato nella calibrazione motore, ha ottenuto l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le tipologie di motori Euro 6D Temp, anche per configurazioni a gas naturale. Si tratta della prima omologazione in Italia, resa possibile anche dalla collaborazione con Snam4Mobility, la controllata di Snam che promuove la mobilità sostenibile a gas naturale e biometano. La scelta di questa alimentazione va verso una maggiore sostenibilità dei motori con l’utilizzo del gas metano ricavato da fonti sostenibili e rinnovabili come le biomasse. “Un veicolo ibrido convertito a metano può arrivare ad emettere il 24% in meno di anidride carbonica (CO2) rispetto allo stesso veicolo benzina/ibrido - scrivono in una nota le aziende del gruppo Holdim. Già disponibile nella rete delle officine autorizzate, il kit di trasformazione a metano adatto per motori a iniezione diretta e indiretta - (PRIMAPRESS)