I primi test su pista dell'AMB 001 di Aston Martin e Brough Superior: la moto con la livrea "alata"

(PRIMAPRESS) - GAYDON (GRAN BRETAGNA) - Era stata annunciata e finalmente è stata vista in pista. La fusion meccanica e stilistica dell’AMB 001 di Aston Martin e Brough Superior ha fatto la sua apparizione a Pau-Arnos in Francia per inaugurare il programma di test completo. La superbike, progettata per correre su pista, sarà prodotta in soli 100 esemplari e le prime consegne sono previste a partire dalla fine di quest'anno.

La livrea, neanche a dirlo, coglie i simboli iconici della Aston Martin Camo.

Il Vice Presidente Esecutivo e Chief Creative Officer di Aston Martin, Marek Reichman, ha dichiarato: “Tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto di sviluppo di AMB 001, hanno saputo affrontare con successo le enormi sfide che ci siamo trovai davanti. Questa speciale motocicletta è, come le nostre auto, il risultato di un design esclusivo unito alla tecnologia più moderna e renderà orgoglioso ognuno dei collezionisti. Siamo molto contenti di aver intrapreso questo percorso e dei progressi fatti, sia su pista che fuori, e non vediamo l'ora che inizi la produzione di questa straordinaria moto. "

I test sui prototipi sono una delle fasi cruciali del processo di sviluppo; consentono al team di convalidare la geometria del telaio, l'ergonomia e il comportamento dinamico dell’auto. Allo stesso modo in cui gli ingegneri della dinamica dei veicoli di Aston Martin possono "leggere" un'auto, il collaudatore di Brough Superior si occupa della parte inerente alle prestazioni, alla sensazione dinamica complessiva della moto, ai dettagli relativi a curve, frenate, accelerazioni e simili.

A commento del successo continuativo in merito al programma di sviluppo, il CEO di Brough Superior,Marek Thierry Henriette ha dichiarato: “Una delle caratteristiche chiave del design dell'AMB 001 è una pinna in alluminio che corre lungo l'intera lunghezza di un serbatoio in fibra di carbonio, passando sotto la sella e fuori sul retro. Il corpo che la contiene e sostiene la sella è una delle parti per le quali abbiamo fatto appello alla competenza unica di Mecano ID, che ha aderito al progetto permettendoci di attingere dalle le competenze specialistiche in fibra di carbonio di qualità aerospaziale e applicarle all'esclusivo AMB 001.

Mentre il focus del test in pista è diretto al telaio, ulteriori e diversi test del motore si svolgono in parallelo nel corso del processo di sviluppo.

AMB 001 vanta un motore turbo con una potenza di 180 CV, unico nel settore motociclistico per una motocicletta di serie. Il pacchetto turbo include un intercooler; questo imponente radiatore con il suo sorprendente collettore di aspirazione sovradimensionato conferisce alla V-twin un aspetto da motore da supercar. - (PRIMAPRESS)