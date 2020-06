I 110 anni della nascita dell'Alfa Romeo tra eventi e reperti storici del museo del Biscione e della Collezione Cozzi

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sono trascorsi 110 anni da quando il 24 giugno 1910 nasceva il marchio Alfa Romeo. Per celebrare l’evento, il Biscione ha creato un nuovo logo “110 Alfa Romeo”. Un percorso creativo e di contenuti per onorare questo traguardo a cui ha lavorato il Centro Stile Alfa Romeo. Fedele agli elementi più iconici del marchio, il “110” suggerisce graficamente e con dinamismo la transizione tra passato e futuro.

Ma a documentare la copiosa storia del brand tra modelli e vittorie c’è il Museo Storico Alfa Romeo che sarà al centro delle celebrazioni. Partendo da oggi 24 giugno il museo ospiterà club e appassionati per poi proseguire con un calendario di eventi e di partecipazioni a grandi rassegne del motorismo internazionale.

Un omaggio alla storia dell’Alfa arriva anche dal Museo Fratelli Cozzi di Legnano che oltre alla presenza di oltre 60 vetture del celebre marchio, ha eseguito un lavoro di digitalizzazione di immagini e filmati che ne ripercorrono la storia e gli allori. - (PRIMAPRESS)