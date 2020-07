Granadier: il 4x4 inglese senza compromessi e niente apparenza per i duri e puri dell'offroad

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sir Jim Ratcliffe, il sagace presidente di Ineos Automotive, ha interpretato correttamente un vuoto che si è creato nel segmento dei 4x4 duri e puri. Le tendenze dello stile in questi ultimi anni hanno “ingentilito” le forme strizzando l’occhio al comfort forse a discapito di quel concetto di praticità funzionale sui percorsi più impegnativi. Progettato da zero sulla base di una nuova piattaforma, il Grenadier è stato concepito con un chiaro obiettivo: soddisfare le esigenze dei suoi futuri proprietari offrendo un veicolo da lavoro robusto, efficace e confortevole per affrontare ogni terreno. Così si è espresso Toby Ecuyer, Head of Design. “Un design chiaro, immediato, senza ambiguità circa il ruolo che il Grenadier avrà nella vita dei clienti. Un veicolo in cui tutto è sostanza. E niente è apparenza. Grazie alle moderne tecniche produttive e ingegneristiche abbiamo dotato il Grenadier di capacità all’avanguardia, pur rimanendo fedeli all’autentica essenza di un veicolo da lavoro pratico e funzionale che supererà la prova del tempo.” La vettura offroad monterà motori BMW sei cilindri in linea da 3.0 litri, sia a benzina che diesel. la Granadier sarà proposta più avanti anche in configurazione pick-up a quattro porte. Per quanto riguarda la trazione sarà solo integrale permanente con differenziali bloccabili. Per vederla sulle strade più impervie bisognerà aspettare il prossimo anno 2021, intanto per accompagnare l’attesa c’è uno storytelling che già cattura l’attenzione. Tutto comincia in uno storico pub londinese, il The Grenadier, per l’appunto, ritrovo di rudi e spigolosi ufficiali dell’esercito britannico in Wilton Row, e che ha ispirato, in tempi moderni, l’appassionato di viaggi estremi Sir Jim Ratcliffe. Qui tra un boccale di birra ed un altro, è nato il concept del 4x4 senza compromessi. - (PRIMAPRESS)