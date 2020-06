Fusione Psa-Fca: Tavares: "In attesa del via libera delle autorità. Punteremo su mobilità pulita"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La fusione tra Peugeot (PSA) e Fiat-Chrysler (FCA) già annunciata dai due gruppi è in attesa di risposte da 24 autorità competenti per il via libera. A dirlo è Carlo Tavares, presidente del Consiglio di gestione di Psa in una nota rilasciata insieme ai risultati del gruppo francese. Le risposte non saranno rapide e “se ci dovessero essere modifiche per arrivare al risultato, lo faremo” dice Tavares. “Noi siamo impazienti di entrare in una nuova era co attenzione ad una mobilità pulita, sicura e conveniente”. - (PRIMAPRESS)