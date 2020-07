Ecobonus due ruote: l’autorizzazione allo sconto del 40% passa attraverso la piattaforma del Mise

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Decreto Rilancio, appena convertito in legge, dà il via libera ai contributi per l’eco bonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Non è un automatismo perché bisognerà prenotarsi sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it per ottenere il contributo in caso di rottamazione. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per il contributo senza rottamazione. Ma quali saranno le percentuali di sconto? Sul prezzo d’acquisto ci sarà una riduzione del 30% cioè fino a 3 mila euro senza rottamazione che sale al 40% con la rottamazione. - (PRIMAPRESS)