Dal nuovo stabilimento del Galles esce il primo Suv di Aston Martin: la DBX sportiva dall'assetto integrale

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - La vettura numero uno ad uscire dallo stabilimento di produzione di St Athan in Galles, a poco più di quattro anni dall’annuncio, è la Aston Martin DBX. Un SUV di lusso che copre un segmento scoperto del casa automobilistica britannica. Il concept espresso da questa vettura è di coniugare le prestazioni dinamiche sportive del marchio con quelle di “forza” e le performance integrali per rispondere a diversi tipi di terreno. Con il suo sistema di trazione integrale, DBX è un'auto che consentirà all'azienda di incrementare la sua presenza nei mercati caratterizzati da condizioni meteo o terreno meno favorevole alle auto sportive a trazione posteriore. La distinta enfasi puntata sulla lussuosa cabina spaziosa, come sia sulla parte anteriore che posteriore, permetterà ad Aston Martin di soddisfare anche quei clienti che prediligono essere guidati piuttosto che guidare. - (PRIMAPRESS)