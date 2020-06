Con "Asi sulle strade d'Italia" parte il viaggio digitale delle "storiche" che guardano il Belpaese dal finestrino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il nuovo format digitale dell’Automotoclub Storico Italiano che nasce al tempo del Covid-19 da un inedito punto di vista del finestrino della propria auto storica. E’ stato battezzato con il titolo di “ASI sulle strade d’Italia” e sarà online sul web in programma domenica 21 giugno con una lunga diretta streaming sui canali Facebook e Instagram dell’Asi. Uno speciale giro d’Italia in collegamento con i club federati ASI, che mostreranno le bellezze dei propri territori direttamente dall’abitacolo di auto storiche in movimento.

Le manifestazioni del settore sono ferme da molti mesi e ci sono ancora incertezze sulla loro tanto attesa ripresa, per questo ASI ha pensato ad un grande “raduno diffuso” da vivere in maniera virtuale e telematica, lasciando spazio e voce ai club per raccontare gli eventi che hanno dovuto annullare.

“ASI sulle strade d’Italia” sarà un viaggio coinvolgente e appassionante, grazie al quale sarà possibile vivere le realtà motoristiche e paesaggistiche di tutta la Penisola, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

"L'Automotoclub Storico Italiano è una realtà che ha radici profonde in tutto il Paese – sottolinea il presidente Alberto Scuro – e chi ne fa parte condivide i valori più sani dell'associazionismo: ecco perché la voglia di vivere insieme la comune passione per i veicoli storici è sempre più incontenibile dopo questo lungo periodo di distanziamento sociale forzato. Gli appassionati hanno voglia di tornare in strada e la nostra Commissione Manifestazioni Auto, presieduta da Ugo Amodeo, ha ideato una simpatica iniziativa web grazie alla quale daremo spazio ai tanti club che ogni anno organizzano manifestazioni di altissimo livello, facendo divertire gli appassionati e dando un notevole impulso al turismo su tutto il territorio nazionale".