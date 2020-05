Bonus due ruote green: i monopattini elettrici di nuova generazione per muoversi in città

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bonus bici entrato nel decreto rilancio per la mobilità sostenibile rientra nell’obiettivo di ridurre la pressione del trasporto pubblico su gomma e su rotaia per consentire il distanziamento sociale che ancora bisognerà osservare fino alla scomparsa totale del coronavirus e che non appare questione risolvibile nei mesi prossimi. Le amministrazioni comunali, proprio dopo l’introduzione del decreto, si stanno dando da fare per creare “piste ciclabili” o meglio, dipingere sull’asfalto la segnaletica orizzontale che sarà dedicata alla circolazione con le due ruote “green”. Soluzione un po’ raffazzonata di idea di smart city. Tuttavia ora c’è un decreto che favorisce questi nuovi stili di vita e si potrà approfittarne.

Chi può richiedere il bonus bici

Il bonus per l’acquisto di bici, definito dal Governo «Buono mobilità», è rivolto a tutti i maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il tetto massimo richiedibile

Il bonus bici è pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto, con un tetto massimo di 500 euro. In pratica, a titolo di esempio, per l’acquisto di una bici da 800 euro, sarà riconosciuto un buono di 480 euro, quindi l’utente finale dovrà effettivamente sborsare 320 euro. Per tutti gli acquisti dal costo superiore a 833 euro il buono sarà di 500 euro. Ovviamente il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Cosa si può comprare

Il buono può essere impiegato per l’acquisto biciclette, e-bike, e veicoli a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

Il periodo di riferimento

Il bonus per l’acquisto di bici sarà riconosciuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. Nella nota del Governo si parla di un possibile ulteriore bonus per il 2021, subordinato alla rottamazione di auto e motocicli particolarmente inquinanti: «Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti». Sarà quindi disponibile un secondo buono mobilità per rottamare auto dalla classe Euro 3 in giù tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

Gli altri provvedimenti per la mobilità sostenibile

Per i servizi di sharing, il bonus garantisce un abbonamento Helbiz con l’utilizzo illimitato di eBike e monopattini elettrici in alcune città (Milano, Roma, Torino e Verona).

Uno dei principali protagonisti del settore, nel segmento monopattini, resta sempre Segway (in pratica l'azienda che ha inventato la micromobilità elettrica) con la serie Ninebot G30 Max o altri modelli come il Brinke Bladerunner e Zukboard o l’ultimissimo prodotto dalla Ducati Motors. - (PRIMAPRESS)