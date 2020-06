BMW spinge sull'acceleratore delle ibride 2020 con i nuovi modelli 330e e M340

(PRIMAPRESS) - MILANO - Come è accaduto per la maggior parte dei brand automotive, le mancate presentazioni al Salone dell’Auto di Ginevra, hanno utilizzato la rete per comunicare le novità. Anche Bmw ha presentato in streaming i suoi nuovi modelli ibridi plug-in per la gamma media premium (330e Touring, 330e xDrive Touring, 330e xDrive Berlina, e prima mondiale per la M340d xDrive Berlina e M340d xDrive Touring). L’inizio delle vendite dei due nuovi modelli M e dei tre modelli ibridi plug-in aggiuntivi farà si che il numero di varianti di motore disponibili per la Serie 3 aumenterà a quattro motori a benzina, quattro diesel e un ibrido plug-in. Entro fine 2021 Bmw punta ad avere più di un milione di auto elettriche (Bmwi3, con più di 150.000 unità fabbricate, Mini Full Electric con inizio della produzione ad Oxford nel Regno Unito, quindi la Bmw iX3 nella fabbrica cinese di Shenyang, la Bmw iNEXT prodotta a Dingolfing in Germania come la Bmw i4) e le ibride plug-in sulle strade del mondo).Per la casa dell’elica, l’elettrico è ormai un percorso segnato ed il 2023 sarà l’anno della scossa come ha anticipato il responsabile delle Relazioni Istituzionali, Roberto Olivi. L’idea è che la domanda di veicoli elettrici potrebbe già essere consistente nel 2021 con una curva di crescita prevista sino al 2025 ed un trend di vendita fino al 30%. - (PRIMAPRESS)