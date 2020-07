Il Raid dell'Etna tra gare cronometrate, cultura e passaggi nei luoghi di Montalbano con il partner Eberhard & Co.

(PRIMAPRESS) - MILANO – Arrivano le conferme per il via alla Coppa dell’Etna che si disputerà dal 20 al 26 settembre 2020 in Sicilia con il partner Eberhard & Co. che ha ha confermato per il quinto anno consecutivo la sua partnership alla gara di vetture storiche. I driver si sfideranno in 60 prove cronometrate attraverso un itinerario di oltre 1000 km lungo le coste e l’entroterra della Sicilia. Un itinerario di circa 1000 km lungo le sue magnifiche coste: da Palermo a Calascibetta, al fascinoso borgo medievale, passando per Siracusa, Avola, Punta Secca, dove ci sarà una sosta nella famosa casa nella quale è ambientata la serie del Commissario Montalbano tratto dagli omonimi romanzi di Andrea Camilleri. Gli equipaggi attraverseranno Chiaramonte Gulfi e la riserva naturalistica del Lago di Lentini, fino a raggiungere i piedi dell’Etna per un’escursione ai crateri sommitali e concludere a Catania il raid. Tra le vetture storiche iscritte alla gara ci sono equipaggi di Brasile, Germania, Austria, Usa e Colombia. - (PRIMAPRESS)