Auto: il tributo dei media internazionali alla scomparsa di Stirling Moss. Il ricordo della Maserati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le pagine dei media internazionali hanno salutato l’uscita di scena di uno dei grandi protagonisti della Formula 1 tra gli anni ‘50 è ‘60: l’inglese Stirling Moss scomparso all’età di 90 anni.

Il “Re senza corona" per non essere riuscito a vincere un titolo nella formula più famosa ma anche se nel suo palmares ci sono 212 corse, 16 GP su 66. Avevo scelto quasi sempre di pilotare solo auto inglesi anche se queste non erano le più competitive ma era la sua cifra stilistica che lo rendeva un personaggio controcorrente. Ma non seppe resistere al fascino della casa italiana del Tridente. Con la Maserati 250F conquistò il Gran premio d’Italia a Monza battendo la Lancia Ferrari che Collins lasciò a Fangio per permettergli di conquistare il titolo.

Ha vissuto bene, con quella nobiltà che da sempre lo ha contraddistinto. Lasciò la F1 dopo un grave incidente nel 1962 a Goodwood, con una Lotus. Trenta giorni di coma decisero per lui. Oscar Orefici, che ne fece uno speciale per raccontare e narrare l’epopea dei grandi piloti d’Inghilterra. Il titolo: "Jim Clark e i suoi fratelli". - (PRIMAPRESS)