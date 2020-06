Auto d'epoca: il Gran Premio Nuvolari conferma la sua 30ma edizione e guarda anche all'ambiente

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - Una delle classiche più suggestive ed evocative della grande epopea delle gare motoristiche stradali, intitolata al campione Tazio Nuvolari, conferma la 30ª edizione del Gran Premio Nuvolari. L’evento internazionale di regolarità per auto storiche, si disputerà nel tradizionale periodo del terzo weekend di settembre, dal 17 al 20. La decisione è stata presa dagli organizzatori di Mantova Corse in seguito al confronto con la Federazione e gli Organizzatori delle altre gare titolate della stagione.

L’evento di quest’anno, che arriva dopo il blocco di tutte le attività per l’emergenza sanitaria, aggiunge oltre al piacere della ripartenza anche la celebrazione della trentesima edizione nella città mantovana che vedono già arrivare le adesioni delle vetture più interessanti del panorama storico.

Ma questa edizione andrà oltre la passione per i motori per aprire una finestra sull’attenzione che i prossimi anni dovremo riservare all’ambiente e alla sua sostenibilità. Parte, infatti, il progetto “GPN Green” con cui Mantova Corse provvederà alla piantumazione di alberi ad alto fusto in aree selezionate al fine di compensare e azzerare le emissioni totali di CO2.

Red Bull, special partner dell’evento, sosterrà il Gran Premio presenziando quest’anno anche con i nuovi colori della Scuderia F1 Alpha Tauri. Finservice, leader della finanza agevolata, affiancherà l’organizzazione in qualità di technical partner.

Il percorso del Gran Premio Nuvolari 2020, riservato sino a vetture nate nel 1976, porterà la carovana storica da Mantova all’Emilia fino alla Riviera Adriatica, passando per Toscana, Umbria e Marche, per poi tornare di nuovo in Romagna e infine a Mantova. - (PRIMAPRESS)