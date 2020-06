Auto d'epoca: confermato il Modena Motor Gallery dal 26 al 27 settembre. La prima rassegna d'autunno dopo il lockdown

(PRIMAPRESS) - MODENA - L’organizzazione del Modena Motor Gallery conferma le date della manifestazione dedicata la mondo dei motori vintage e delle sportcar del futuro che si terrà alla Fiera di Modena dal 26 al 27 settembre prossimo. La mostra-mercato di auto e moto d’epoca sarà la prima rassegna del settore ad aprirsi al pubblico dopo il lungo lockdown per l’emergenza sanitaria. Tra le iniziative in programma nel padiglione fieristico c’è la mostra dedicata ai 110 anni di storia dell’Alfa Romeo, la seconda edizione di “Le auto del Futuro” e le mostra dedicata alle auto d’epoca dei personaggi famosi.

“Dopo otto mesi di fiere che hanno cambiato date per l’emergenza pandemia - dice Mauro Battaglia, Ceo di Modena Motor Gallery - ed una serie di manifestazioni saltate, puntiamo con decisione sul ritorno alla normalità spingendo il piede sull’acceleratore di investimenti per la ripresa e per ridare slancio alle passioni ed al suo mercato”. - (PRIMAPRESS)