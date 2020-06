Auto: cambio di guardia ai vertici di Ald Automotive. Philippe Valigny sostituirà Andrea Badolati nella carica di Ceo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cambio di guardia ai vertici di ALD Automotive Italia, la società di noleggio a lungo termine per privati ed aziende. Al posto di Andrea Badolati arriva Philippe Valigny che ricoprirà il ruolo di Ceo dell’azienda. Valigny, già nel gruppo alla direzione delle unit in Marocco come Mediterranean Regional Director è stato responsabile dell'avvio delle operazioni greenfield in Romania prima di diventare CEO in Ucraina e successivamente in Turchia, dove è stato anche Regional Director per Turchia, Grecia, Egitto, Romania e Bulgaria. - (PRIMAPRESS)