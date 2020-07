Aston Martin: pronto il primo esemplare della DB5 Goldfinger compresi i gadget di dottor Q pensati per 007

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Appassionati di tutto il mondo preparatevi a mettervi in gara per accaparrarsi uno dei 25 modelli della DB5 Goldfinger Continuation prodotta presso la Aston Marin Works. La notizia di una riproduzione della vettura che riprende fedelmente le linee dell’iconico modello che fu presentato al pubblico tra il 1963 ed il ’65 e resa famosa dal film di 007 in Operazione Goldfinger, era gia apparsa nei mesi scorsi ma ora ci siamo. La vettura “Numero Uno”, di una serie limitata di 25 auto, è stata completata dopo circa 4.500 ore di certosina lavorazione. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Eon Production si presenta con un numero di “gadget”, tutti funzionanti, che ripropongono le invenzioni create all’interno dei laboratori di M16 per il più famoso agente segreto della storia della corona britannica. Oggi quel modello viene riproposto, a 55 anni dalla sua presentazione nello storico sito produttivo di Newport Pagnell nel Buckinghamshire, con quelle soluzioni create da Geofrey Boothroyd, il dottor Q della saga di Bond: dal fumo all’olio rilasciato per gli inseguitori, dalle mitragliatrici alle protezioni antiproiettile e sedile rimovibile del passeggero. Insomma tutti i divertissement per poter dire sono “Bond, James Bond”. - (PRIMAPRESS)