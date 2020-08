Anticipo di vacanze al mare per Cristiano Ronaldo e Giorgina sull'Azimut Grande

(PRIMAPRESS) - TORINO - Lo scudetto arrivato con due settimane di anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A, ha permesso a Cristiano Ronaldo di concedersi già una vacanza a bordo del suo Azimut Grande.

Per ora è solo una breve navigazione prima della chiusura degli spogliatoi dell’impegno sportivo al largo della costa savonese con lo yacht del cantiere italiano di Paolo Vitelli.

A svelare la giornata di vacanza nel Mar Ligure sono state alcune fotografie postate dallo stesso Ronaldo e dalla compagna Georgina Rodríguez sui rispettivi profili social. Lo yacht del campione portoghese è un Azimut Grande di 27 metri, con 5 cabine e 6 bagni, realizzato in fibra di carbonio e del peso di 93 tonnellate. L’utilizzo della fibra di carbonio permette di aumentare volumi e superfici senza un aggravio di peso, garantendo quindi eccellenti livelli di stabilità dinamica.

Il super yacht dell’ex Pallone d’oro è spinto da due motori V12 Man da 1.900 cavalli e può raggiungere la velocità massima di 28 nodi (51,856 km/h), mentre quella di crociera è di 24 (44 km/h circa). La capacità dei serbatoi è di 9.500 litri, quanto basta per affrontare lunghe traversate del Mediterraneo. A caratterizzare il modello, le finestrature a tutta altezza presenti su entrambi i lati della cabina armatoriale, con vista diretta sul mare. - (PRIMAPRESS)