Aci Storico lancia il like contest con l'hastag #Lanostrapassioneinstrada con gli short video sulle strade italiane

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per tre mesi gli appassionati di auto d’epoca hanno solo potuto riguardarsi le foto dell’estate scorsa accumulate sullo smartphone nei fine settimana ma ora l’Aci Storico ingaggia un nuovo contest con i suoi soci con l’hastag #ACIStoricoBackOnTheRoad. Dalle foto si passa a piccoli video del ritorno in strada con #LaNostraPassioneInStrada. Dalla vettura che esce dal garage, a quella che riaccende il motore dopo il lockdown, alle prime immagini su strada, piuttosto che qualche scena che mostri la vettura storica passare sui pressostati per gli allenamenti alle gare di regolarità classica, in modo che anche la parte sportiva sia presente. I video saranno poi condivisi sui canali Facebook e Instagram, e verrà realizzato un montaggio finale con le immagini più belle e significative della ripartenza e della passione storica che torna in strada. Un esempio dei video che potranno essere realizzati è presente con un brevissimo montaggio sulla pagina Facebook ACI Storico. Una classifica finale premierà gli appassionati che riceveranno più like sulla pagina Facebook ACI Storico e manderanno i video più belli e coinvolgenti. - (PRIMAPRESS)