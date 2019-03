Yacht Club Costa Smeralda e Fondazione One Ocean presentano a Milano i programmi della stagione 2019

La principessa Zahra Aga Khan e Riccardo Bonadeo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lo Yacht Club Costa Smeralda torna insieme alla Fondazione One Ocean, accumunati nella difesa dei mari con un codice etico sottoscritto da testimonial in ogni parte del mondo, per presentare il Calendario Sportivo 2019 e il programma di iniziativa della fondazione.

Sarà come sempre la principessa Zahra Aga Khan presidente della fondazione One Ocean e del prestigioso club nautico ed il Commodoro dello YCCS, Riccardo Bonadeo a illustrare gli eventi che caratterizzeranno la stagione 2019, il prossimo 4 aprile al Teatro Franco Parenti di Milano. - (PRIMAPRESS)