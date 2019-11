Volare sull’acqua con un piccolo catamarano elettrico

(PRIMAPRESS) - MONTPELLIER - Se i monopattini elettrici sembrano aver invaso le strade di mezza Europa, c’è chi prova a trasferire lo stesso concetto a mare ma mutuando il trend degli hydrofoil che ha contaminato il surf. Un catamarano elettrico monoposto “made in France” con un foil retrattile utilizzabile quando si vuole volare sull’acqua. Arriverà per la fine del 2019 il nuovissimo Overboat verrà costruito dal cantiere Balaruc-les-Bains.

Nonostante i due scafi questo catamarano ricorda molto ad un monopattino elettrico in chiave marina, anche perché ci si può andare in piedi. Una seduta centrale comunque permette anche di sedersi e stare comodi. Lunga tre metri per uno e mezzo di larghezza è dotata di un motore elettrico che sviluppa 3 kW di potenza. Non serve quindi nessuna licenza per guidarlo e può raggiungere una velocità massima di 15 nodi. L'Overboat è stabilizzato da 4 foil regolati elettronicamente.