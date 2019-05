Varata la portaerei Trieste nella Fincantieri di Castellammare di Stabia: la più grande unità navale della Marina Italiana

(PRIMAPRESS) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) - E’ la più grande nave militare mai costruita in Italia dal dopoguerra. La Trieste, tenuta a battesimo da Laura Matterella, figlia del presidente della Repubblica, con la cerimonia della bottiglia infranta sulla sua fiancata, ha toccato il mare dalla Fincantieri stabiese a sud di Napoli.

Lunga 245 metri con una massa di 33mila tonnellate è entrata a far parte delle unità navali . Alla cerimonia di varo erano presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. L’Ultima nave militare uscita dalla Fincantieri di Castellammare di Stabia fu la cacciatorpediniere Ardito. La consegna dell’unità Trieste alla Marina Militare italiana è prevista per il giugno 2022. - (PRIMAPRESS)