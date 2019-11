Varata ad Amburgo Msc Grandiosa,la nuova ammiraglia del Gruppo Aponte che guarda alla sostenibilità

(PRIMAPRESS) - AMBURGO - Ha preso il mare dalla città portuale tedesca di Amburgo, Msc Grandiosa, la nuova ammiraglia appena varata dalla compagnia di navigazione della famiglia Aponte. Si tratta di una nave di 331 metri che ospita oltre 6 mila ospiti nelle 2700 cabine. A fare da madrina alla nuova unità è stata come ormai per gli ultimi due vari, Sophia Loren mentre lo spettacolo che ha preceduto il varo era stato condotto da Michelle Hunziker.

Gli armatori assicurano che si tratta di una nave che rispetterà nel maggior modo possibile le emissioni di Co2. Operazione che da Gennaio 2020 attraverserà tutta l’attività del gruppo. Infatti il management precisa che laddove non fosse possibile azzerare tutto l’impatto, attraverso la gestione avanzata dei rifiuti ed il trattamento delle acque reflue, ci saranno altri investimenti ambientali.

“Msc Grandiosa arriva in un momento particolarmente significativo per l’azienda – ha spiegato alla stampa Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere – perché coincide con l’inaugurazione di Ocean Cay Marine Reserve, l’isolotto che abbiamo ottenuto in concessione dal governo delle Bahamas per 99 anni e che dopo un intenso intervento di ripristino ambientale è stato trasformato da cava di sabbia in un vero paradiso naturalistico a disposizione dei nostri ospiti in crociera ai Caraibi”.

Mac Grandiosa arriverà a genova il prossimo 22 novembre che sarà l’home port della nave. - (PRIMAPRESS)