Una sportiva con grinta nel bouquet di selezione Italia di Hertz: la Giulia 2.9 T V6 Quadrifoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel bouquet di vetture offerte da Hertz, nel suo segmento Premium in esclusiva per l’Italia, arriva la più performante delle Alfa Romeo, la Giulia 2.9 T V6 Quadrifoglio,. Un’occasione che l’azienda leader nel settore del rent car ha voluto mettere a disposizione della sua clientela a conclusione della celebrazione del centenario del marchio nato a Chicago. Dunque, un’icona dell’automobilismo italiano che mixa stile, eleganza e potenza sarà a disposizione degli amanti della guida sportiva.

L’Alfa Romeo di serie più potente di sempre, equipaggiata con un V6 da 2.891 litri che eroga una potenza di 375kW/510CV e una coppia massima di 600 Nm a 2.500 giri, Giulia Quadrifoglio incarna pienamente l’eredità motoristica italiana degli anni ’60.

Giulia Quadrifoglio è un’auto capace di regalare sensazioni di guida senza precedenti e abbina un comfort eccezionale ad un equilibrio ottimale, il più alto punto d’incontro tra meccanica ed emozioni.

La perfetta distribuzione del peso 50:50, permette di utilizzare la potenza dei suoi 510 CV in maniera fluida sfruttando gli straordinari vantaggi della trazione posteriore in un veicolo con motore anteriore.

Un approccio alla progettazione senza compromessi esattamente come Selezione Italia, il fiore all’occhiello attraverso cui Hertz offre ai propri ospiti il meglio del Made in Italy.

Selezione Italia infatti, raggruppa una flotta di auto speciali selezionate tra le eccellenze dell’automobilismo italiano e offre ai clienti la garanzia di guidare esattamente marca e modello scelti al momento della prenotazione, a cui si affianca un servizio del tutto esclusivo per vivere la migliore esperienza di noleggio di sempre.

Ospitalità, Qualità, Eccellenza, Esclusività, Cura dei dettagli, Tradizione e Stile sono i valori che caratterizzano Hertz Selezione Italia, il divertimento, il piacere di guida, il comfort, la sicurezza sono lo standard a bordo di questa flotta speciale.

Il successo di Selezione Italia ha ispirato progetti analoghi in corso di sviluppo negli altri paesi europei in cui Hertz opera. Il primo di questi è British Collection ed è stato lanciato all’inizio del 2019 in Inghilterra. Qui il brand di prestigio è Range Rover, un’icona della tradizione britannica.

Come nella migliore tradizione italiana, Giulia Quadrifoglio accoglie il cliente Hertz in un salotto dalle finiture impeccabili, che completano un’auto dal design elegante con linee semplici e filanti caratterizzate da un eccezionale senso delle proporzioni. Gli angoli arrotondati e i montanti avvolgenti danno slancio alla vettura e le conferiscono una forma dinamica. - (PRIMAPRESS)