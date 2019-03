Una freccia nera nell'arco dell'Husqvarna con flat track stradale Svartpilen 701

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentato in anteprima all’Eicma 2018 ora la Husqvarna Svartpilen 701 arriva nella rete dei concessionari in Italia. Questo nuovo modello stradale è ispirata dal flat track, e si inserisce nella gamma di modelli Vitpilen e Svartpilen.

In svedese il termine svartpilen suona come “Freccia nera” e la 701 è stata progettata per conquistare gli appassionati di moto attenti alle prestazioni ma anche allo stile. Caratterizzata da un design filante e ispirato al flat track, questa moto è costruita attorno a un potente motore monocilindrico che eroga eccezionali livelli di potenza (75 CV) e coppia (72,0 Nm). Oltre alle prestazioni delle sospensioni WP completamente regolabili, la Svartpilen 701 garantisce una straordinaria potenza frenante grazie alla combinazione tra i freni Brembo e la più recente tecnologia ABS di Bosch. - (PRIMAPRESS)