Una "chimera" chiamata Kangaroo, metà sportcar e metà SUV presentata a Ginevra da GFG Style e MAK

(PRIMAPRESS) - CARPENEDOLO (BRESCIA) – Il raffinato Made in Italy dell’automotive arriva al Salone di Ginevra con una collaborazione tra MAK, azienda nazionale del mercato delle ruote in lega per l’aftermarket e GFG Style dei designer Giorgetto e Fabrizio Giugiaro che presentano Kangaroo, il primo esempio di Hyper-Suv a propulsione elettrica. Lo stile di questo prototipo è un mix di elementi provenienti da mondi oggi ancora distanti tra loro: la carrozzeria è bassa e slanciata come una sportiva, ma le ruote sono grandi e aggressive come quelle di un SUV: misurano 22 pollici e portano la firma MAK. - (PRIMAPRESS)