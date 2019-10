Una Brough Superior con le ali di Aston Martin. La nuova moto firmata da due icone dei motori si presenta ad Eicma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aston Martin e Brough Superior, pronti ad partnership per produrre una nuova motocicletta dal design accattivante e con un concentrato di tecnica. Sarà un’edizione strettamente limitata e per la prima volta, le iconiche ali di Aston Martin appariranno sul serbatoio di una moto. La prima motocicletta prodotta da questa nuova partnership verrà svelata al salone motociclistico EICMA di Milano il 5 novembre prossimo.

Brough Superior, l'omonimo marchio di motociclette dalle alte prestazioni creato da George Brough nel 1919 e riportato in auge da veri appassionati molto tempo dopo la sua morte è, come Aston Martin, un marchio di lusso che vanta una grandiosa eredità.

“L’iniziativa - spiegano l’Executive Vice President e Chief Creative Offices di Aston Martin Marek Reichman e il CEO di Brough Superior, Thierry Henriette - sia Brough Superior che Aston Martin credono in un brand identificativo per i clienti che possono sentirsi orgogliosi di farne parte per il perfetto equilibrio tra prestazioni e design”.

Entrambi i marchi sono indiscutibilmente frutto di un’artigianalità produttiva di grande attenzione ai dettagli. Ora la passione dei due manager per le motociclette ha spinto a formalizzare questa partnership che ha già destato tutto la curiosità nel mondo delle due ruote sia per il nome che verrà dato al nuovo prodotto che i dettagli delle linee di design. Tutto da scoprire ad Eicma il prossimo 5 novembre. - (PRIMAPRESS)