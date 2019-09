Tutto quanto fa motore nella prima edizione meneghina della Milano Monza Open-Air Motor show presentata nel

MILANO - “Milano Monza Open-Air Motor Show il terrotorio italiano e il sistema automobilistico si giocano una partita importante: perché stiamo proponendo una manifestazione con un format creato per riavvicinare il pubblico all'automobile in tutte le sue motorizzazioni e per permettere alle case automobilistiche di esporre il meglio della priopria produzione". Così Andrea Levy ha presentato la prima edizione Milano Monza Open-Air Motor Show All’Auditorium HQ Pirelli. La Milano Monza Open-Air Motor Show, si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 con apertura prolungata fino alle 24, e per la quale sono attesi 40 brand automobilistici e 500 mila visitatori. Accanto ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, e ad Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, erano presenti Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e Dario Allevi, Sindaco di Monza, oltre al CEO di Pirelli Group, Marco Tronchetti Provera, Maurizio Donelli responsabile delle pagine Motori del Corriere della Sera. Il centro dell’evento sarà l’Autodromo di Monza, dove le case automobilistiche esporranno le novità e la gamma completa di prodotto e dove gli appassionati non avranno che l’imbarazzo della scelta tra sfilate di Formula 1 e regine del motorsport, test drive di ogni motorizzazione, esposizioni di auto classiche, moto, yacht, natanti e velivoli sia storici che contemporanei, oltre ai paddock colorati da modelli di supercar, hypercar e prototipi. Il pubblico potrà visitare tutte le aree della manifestazione fino alle 24, dal 18 al 21 giugno, con un orario prolungato che caratterizza la modernità e lo spirito innovativo di questo nuovo motor show.